Эксперт ОНФ: В регионах должны появиться представительства агрегаторов такси для взаимодействия с пассажирами, водителями и органами власти

В Госдуме продолжается выработка предложений к законопроекту о такси. Одна из предложенных инициатив – обязать агрегаторов создавать филиалы в регионах – вызвала неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Каким образом соблюсти интересы пассажиров, которые должны иметь возможность урегулировать любые вопросы, не выезжая для этого на другой конец страны? Как учесть интересы органов власти, которые отвечают за организацию транспортного обслуживания населения и осуществление государственного регионального контроля легкового такси, а также сервисов онлайн-заказа такси?

Руководитель центра компетенций АНО «МЕФТ», член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Станислав Швагерус отметил, что сервисы онлайн-вызова такси оказывают цифровые услуги, и ввели в практику системы онлайн-взаимодействия с потребителями. Поэтому их присутствие в каждом регионе и даже городе – необходимо.

«Несмотря на понятное желание агрегаторов сократить свои издержки, давайте все-таки не забывать о том, что даже такие цифровые компании, как операторы мобильной связи, имеют во всех городах и регионах своих представителей, в том числе для того чтобы оперативно решать возникающие проблемы на местах», – подчеркнул Швагерус.

Также он напомнил, что цифровые услуги агрегаторов связаны с офлайн-услугой перевозки большим количеством подрядчиков – водителей такси. Де факто сейчас в каждом регионе и даже в каждом городе агрегаторы уже имеют своих представителей, которые заведуют подключением местных водителей. А вот многочисленными проблемами пассажиров, которые трудно решить онлайн, не занимаются.

«Сегодня эти представители на местах не введены в правовое поле. При обращении к ним любого пассажира он не может получить никакой помощи. Чтобы нормализовать эту ситуацию, в каждом регионе должны появиться полноценные представительства агрегаторов, которые смогут принимать и разбирать претензии пассажиров, водителей и взаимодействовать с органами власти, осуществляющими государственный региональный контроль легкового такси, а также сервисов онлайн-заказа такси», – резюмировал Швагерус.