Двор в качестве подъездного пути к строительной площадке будущего садика — временное решение.

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Об этом заявили власти столицы жителям домов. Восстановление альтернативных путей начнётся в следующем году. Об в рамках инспекции на место сегодня заявили представители мэрии. Подобные проблемы дискомфорта, как заявляется, возникают всегда.

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1 комментарий

  1. Аноним:
    09.10.2020 в 14:20

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