Для вуктыльских ребят открываются новые возможности для реализации способностей и раскрытия своих талантов. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на базе «Центра внешкольной работы» и городской спортивной школы, удалось создать дополнительные места для обучения 86 детей по различным направлениям. Этому способствовало обновление матбазы, средства на которую были получены в рамках участия в проекте.