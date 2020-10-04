«Детали недели» — Нам любые дóроги дорóги

Как автодорога Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово, формирующая Северный широтный коридор станет федеральной. Постановление на этой неделе подписал премьер – министр страны Михаил Мишустин. Новость, прямо скажем, для наших автомобилистов долгожданная.

Передавая 66 километров этой совершенно разбитой межрегиональной трассы, республика, во-первых, сэкономит сотни миллионов бюджетных рублей на их ремонт, а во вторых получит добротную дорогу на Санкт-Петербург.