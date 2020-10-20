Активисты ОНФ в Коми помогли очисть от мусора берег реки Вычегды в местечке Алешино под Сыктывкаром

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми приняли участие в республиканской экологической акции «Речная лента» по очистке берегов рек и водоемов от загрязнений. В ходе акции была очищена водоохранная территория в районе популярного у жителей Сыктывкара местечка Алешино на берегу реки Вычегды. Участники собрали более 2,5 т. мусора.

«Для ОНФ в Коми участие в республиканской экологической акции «Речная лента» стало хорошей традицией. Уже точно не подсчитать, сколько непосредственно сами активисты и эксперты Народного фронта собрали мусора в ходе этого хорошего экологического дела – сотни килограммов, десятки кубометров. Но это общее дело – в акции принимают участие общественные организации, представители муниципальных и государственных органов власти и организаций, простые граждане. Все вносят свою лепту. Эта большая и нужная работа будет продолжена», — прокомментировала эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми, кандидат биологических наук Оксана Кулакова.

Всего в республиканской экологической акции «Речная лента» в местечке Алешино приняли участие около 50 человек, они собрали порядка 2,5 т. мусора и отдельно более 40 кг. пластика. В захоронении собранного мусора на полигоне твердых коммунальных отходов и утилизации пластика помощь оказали администрация Сыктывкара и предприниматели.

«Акция совпала с первым снегом в Сыктывкаре. Несмотря на это, участники успели собрать мусор, успели очистить территорию к холодам и зиме. Весной во время таяния снега этот район не будет загрязнять Вычегду», — отметила Кулакова.

Активисты ОНФ в Коми с 2014 г. принимают участие в республиканской экологической акции «Речная лента». С этого времени общественники не пропустили ни одного экологического мероприятия.

ОНФ в Коми за это время вышел с предложениями по включению в план «Речной ленты» отдельных загрязненных территорий. Органы власти всегда идут навстречу общественникам в этом вопросе. Так, ранее министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и администрация Сыктывкара включили в план «Речной ленты» загрязненный берег реки Сысола в районе местечка Кируль вблизи парка культуры и отдыха имени Кирова. Впоследствии в рамках республиканской акции там был проведен субботник и территория была очищена.

После схода снега в 2021 г. активисты ОНФ в Коми приступят к новым мониторинговым рейдам по выявлению загрязненных территорий на берегах рек и озер, по итогам информация будет направлена в Минприроды республики для включения в следующие планы акции «Речная лента», сообщили общественники.