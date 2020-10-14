57 тысяч книг в 76 регионов страны: промежуточные итоги «Марафона добра для сельских библиотек»

Во вторник в пресс-центре ТАСС в Москве подвели итоги всероссийской акции «Марафон добра для сельских библиотек», которая стартовала в марте этого года. Она приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы. Основной целью организаторов было пополнить и максимально обновить книжные фонды библиотек в небольших селах и отдаленных территориях страны. Партнерами акции выступили «Молодежка ОНФ», Национальный фонд содействия защите стратегических ресурсов, Ассоциация учителей родных и государственных языков, издательский холдинг «Эксмо-АСТ», Российский книжный союз, Интернациональный союз писателей. Прежде всего книги поступили в небольшие сельские библиотеки, фонды которых не пополнялись 7-8 лет. В первый маршрут «Марафона добра» были включены Татарстан, Чечня, а также Орловская, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Липецкая и Ярославская области. Стартовала акция в Татарстане. В 10 районов Республики поступило более 4 тыс. книг: литература о Великой Отечественной войне, классика и произведения для детей. «Мы начали с идеи пополнения фондов. Но в целом миссия акции – вернуть нашей стране статус самой читающей и привести детей к чтению настоящих, бумажных книг. Только таким образом человек может научиться анализировать информацию, воспринимать ее критически. Мы хотим отвлечь подростков от гаджетов и не дать развиться так называемому клиповому мышлению, когда человек может воспринимать лишь отрывки поступающей информации», – рассказал депутат Госдумы, президент Национального фонда содействия защите стратегических ресурсов Равиль Хуснулин. Он поблагодарил за помощь «Молодежку ОНФ», которая взяла на себя всю логистическую нагрузку. Участники команды принимали поступающие в регионы партии книг, сортировали их и доставляли в самые отдаленные районы. «Марафон добра» стал не только всероссийским, он вышел и на международный уровень. Акцию поддержал житель Чехии, член Международной федерации русскоязычных писателей Олег Седышев. Он узнал о ней через интернет. И отправил для российских библиотек книги собственного сочинения, где рассказывается о жизни русских студентов», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. По мнению организаторов, марафон сразу стал народным. Вместе с новыми экземплярами, которые предоставила издательская группа «Эксмо — АСТ», в библиотеки поступили книги местных жителей. В отдельных регионах литературу приносили целыми семьями. К примеру, в Псковской области Ирина Трофимова с сыновьями привезли для сельских библиотек 70 экземпляров. «Именно самоизоляция в очередной раз показала, что наша страна по-прежнему самая читающая в мире. В рамках акции #МыВместе к «Молодежке ОНФ» обращались пенсионеры и просили принести что-то почитать. Так, в Республике Адыгея участники «Молодежки ОНФ» каждую неделю привозили жительнице Майкопа новые книги по ее просьбе. 81-летнюю Зою Андреевну наши ребята назвали самой читающей жительницей Республики. Сегодня мы подводим промежуточные итоги акции, потому что география марафона растет, акция стала по-настоящему народной, а количество партнеров акции увеличивается. За небольшое время марафона только наша команда передала более 56 тысяч экземпляров книг в 76 регионах страны. Общее число охваченных библиотек – 862. Уверен, все только начинается», – добавил Кастюкевич. Партнеры акции также отметили, что марафон только набирает обороты. Первый его этап доказал, что книги в селах нужны, их ждут. Поэтому организаторы планируют продолжить обновление книжных фондов и в следующем 2021 г. «Благодаря совместной работе акция стала системной. Мы привлекли большое число людей, спасибо за это партнерам. Российский книжный союз будет и дальше поддерживать марафон, расширять его границы», – сказал управляющий вице-президент Российского Книжного Союза (РКС) Леонид Палько. Пандемия Covid-19 внесла коррективы в работу марафона. Из-за ограничений доставку литературы пришлось временно приостановить. И сегодня в ряде регионов передача книг еще продолжается. Но намеченные планы в пилотных территориях удалось выполнить. «Мы смогли реализовать первый этап акции. Общее количество книг, которые уже получили сельские библиотеки от холдинга «Эксмо-АСТ» – более 9 тысяч. Особенно хочу отметить важность поддержки Иркутской области после наводнения 2019 года. Регион, в том числе библиотеки, сильно пострадали. Издательство АСТ сформировало книги разной тематики в количестве более 1200 экземпляров для пополнения пострадавших фондов области. А благодаря команде «Молодежки ОНФ» литература поступила в самые отдаленные районы региона», – отметила директор департамента стратегических коммуникаций издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. Основная цель организаторов марафона на 2021 г. – сделать книжные новинки доступными для читателей небольших населенных пунктов. Именно на пополнение не только сельских, но и школьных фондов во всех 85 регионах планируется сориентировать проект на его следующем этапе. «Зачастую кроме школьных библиотек в селе больше нет никаких других. Именно школьная библиотека здесь становится центром притяжения школьников, средой, где школьнику комфортно, где он приобретает коммуникативные и культурные навыки», – добавила исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Ирина Плещева. В этом направлении «Российское движение школьников» – новый партнер всероссийской благотворительной акции, – будет работать совместно с издательством АСТ. Специально для марафона будет сформирована «Библиотека продвинутого школьника АСТ».