Владимир Уйба принял участие в заседании правительственной бюджетной комиссии

Рассмотрены основные характеристики проекта главного финансового документа на 2021-2023 годы, прогнозируемые объёмы поступлений налоговых и неналоговых доходов, предложения органов исполнительной власти республики по формированию расходной части республиканского бюджета, проект адресной инвестиционной программы, а также перечень инвестпроектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнёрства и механизма концессии.