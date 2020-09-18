В региональном избиркоме зарегистрировали Владимира Уйба в качестве избранного Главы Республики Коми

Сегодня в региональном избиркоме официально зарегистрировали Владимира Уйба в качестве избранного Главы Республики Коми. Распредели и мандаты между списками и внутри списков кандидатов в депутаты Государственного Совета. Напомним, по итогам выборов, в региональном парламенте будут представлены сразу 6 политических партий, однако окончательный состав депутатского корпуса станет известен после первого организационного заседания.