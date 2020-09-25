В Национальном парке «Югыд Ва» нашли пропавших туристов из Сыктывкара.

Ольга Бубнова, Семен Терешонков и Иван Кравченко более двух недель не выходили на связь. Три дня назад спасатели отправились на поиски тургруппы на лодке к устью реки Щугор. Тем не менее, никаких следов пребывания заблудившихся туристов долгое время они не могли найти. К поискам были привлечены также инструкторы национального парка. Они шли навстречу по туристическому маршруту. И вот сегодня в 50 километрах от устья реки Щугор тургруппа всё-таки была найдена.