Рыбалка на севере Часть 3 Хариус продолжает долбить

Северные реки полны рыбой. Хариус почти на каждом забросе, а то бывает по 2-3 штуки. Такая рыбалка — РАЙ для РЫБАКА. 1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/onOoqvRrOcg 2-я часть : https://youtu.be/9__N9Pc1bkY Канал Сергея "Рыбалка и охота в Республике Коми" : https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!