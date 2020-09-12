Рыбалка на севере Часть 2 Эта река полна ХАРИУСА

Северные реки не только красивы, но и полны рыбой. Вода пошла на спад и хариус начал клевать , как бешенный. Особенно порадовали два красавца за килограмм, которые попали один за другим … 1-я часть нашего путешествия : https://youtu.be/onOoqvRrOcg Канал Сергея " Рыбалка и охота в Республике Коми" : https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!