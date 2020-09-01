ОНФ в Коми добился ликвидации крупной свалки в зеленой зоне около реки Сысола в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились ликвидации крупной свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) в зеленой зоне Сыктывкара. Мусорный объект объемом около 30 куб. м располагался вблизи реки Сысола в районе улицы Кутузова.

Общественные экологические инспекторы проекта ОНФ давно и не раз поднимали вопрос по данной свалке, а также выезжали на место совместно с представителями управления Росприроднадзора для составления протокола. В итоге региональный оператор по обращению с ТКО — компания «Ухтажилфонд» — на основании соглашения с администрацией муниципалитета полностью очистила территорию от крупного загрязнения. Активисты регионального отделения ОНФ провели рейд и удостоверились, что свалка успешно ликвидирована. При этом они отметили, что установить злоумышленников не удалось. Ранее во время проверок было зафиксировано, что мусор в этой зеленой и водоохранной зоне складировали промышленным способом – выгружали машинами.

«Хотя правонарушители не установлены и не привлечены к ответственности, для ОНФ в Коми важно, что в регионе заработала система взаимодействия местных властей с региональным оператором по обращению с ТКО по ликвидации несанкционированных свалок. Впрочем, общественники считают, что главное в этом вопросе, чтобы затраты по уборке мусорных объектов не были переложены на плечи граждан, чтобы это не привело к повышению тарифов для людей за сбор, вывоз и утилизацию коммунальных отходов. Поэтому активисты Народного фронта в республике особо обратят внимание на этот вопрос: помимо мониторинга свалок будет продолжен мониторинг начисления платы для граждан в рамках «мусорной реформы», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники отметили, что со стороны регионального оператора по обращению с ТКО и властей есть понимание этого вопроса.

Между тем в компании «Ухтажилфонд» и в администрации муниципалитета сообщили, что силами регионального оператора по обращению с ТКО в Сыктывкаре планируется ликвидировать еще 15 несанкционированных свалок, в том числе те, по которым ранее обращались активисты ОНФ в Коми.