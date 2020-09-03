ОНФ продолжает контролировать стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-положительными пациентами по поручению президента

Автор: ·

В рамках проекта «ОНФ. Помощь» и Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе эксперты ОНФ совместно с юристами продолжают контролировать своевременность начислений медработникам, контактирующим с гражданами, зараженными коронавирусом. Свою помощь эксперты ОНФ и pro bonо юристы предоставляют бесплатно. Уже обработано более 700 обращений. Глава государства Владимир Путин поручил Народному фронту проконтролировать выплаты медработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом, по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 г. На сегодня юристы отработали более 700 обращений и провели консультации по положенным выплатам. Там, где возникают проблемы, ОНФ берет ситуацию под контроль. За последние два месяца удалось добиться выплат в Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае и других регионах. Так, в Санкт-Петербурге врачи стоматологической поликлиники №33 во время пандемии принимали около 30 пациентов в день, в том числе работали с COVID-положительными пациентами, страдающими острой зубной болью. Их привозили из временного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо», а также других стационаров города. Благодаря совместным усилиям руководства, персонала, регионального штаба ОНФ в Петербурге и его взаимодействию с органами власти удалось добиться заслуженных федеральных выплат для врачей. В благодарность медики записали видеообращение ко всем, кто помог им получить начисления. После заявления от врача из Смоленской области, которая оказывала помощь гражданам, зараженным COVID-19, pro bonо юристы Коллегии адвокатов города Москвы «Корчаго и партнеры» связались с представителями департамента здравоохранения региона. Оказалось, что органы власти Смоленской области к 14.05.2020  так и не приняли нормативно-правовые акты на уровне субъекта. По факту выявленных нарушений эксперты отправили в департамент здравоохранения обращение, и после этого заявителю были произведены выплаты в соответствии с действующим законодательством РФ. В июне в Нытвенской районной больнице Пермского края уволилось несколько десятков медработников. Причиной послужил конфликт, возникший между главврачом медучреждения и коллективом больницы. Медикам изменили график работы или снизили зарплату. Активисты ОНФ инициировали проверку прокуратуры по выплатам за работу в условиях распространения COVID-19. По ее итогам были выявлены нарушения и назначен новый главврач. Профсоюз Нытвенской больницы выразил благодарность представителям ОНФ в Пермском крае. Между тем в работе остается ряд обращений, по которым эксперты ОНФ продолжают решать вопросы начисления стимулирующих выплат. В региональное отделение ОНФ в Мурманской области поступило коллективное обращение от водителей отделения скорой помощи Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства. Они также сообщили об отсутствии ежемесячных выплат стимулирующего характера. Руководство медсанчасти с аргументами водителей не согласилось и отметило, что на такие надбавки вправе рассчитывать исключительно медработники. Как пояснил врио начальника учреждения, водители автомобилей «скорой» к этой категории не относятся. Эксперты ОНФ обратились в прокуратуру – нарушения в части невыплаты водителям стимулирующих надбавок подтвердились. Надзорный орган вынес представление об их устранении руководителю Центральной медико-санитарной части №120 ФМБА России. Сейчас оно находится на рассмотрении. Активисты ОНФ продолжают следить за развитием ситуации. Ранее начисления стимулирующих надбавок уже удалось добиться в Томской, Астраханской, Магаданской областях, Краснодарском крае, республиках Алтай и Дагестан. Работа по обеспечению выплат медработникам, контактирующим с гражданами, зараженными коронавирусом, продолжается. «Приложение «ОНФ. Помощь» имеет специальную кнопку для обращения медработников, у которых возникли вопросы с выплатами. Мы разбираемся во всех нюансах и вместе с юристами разъясняем их медикам. Дополнительно ОНФ проводит мониторинги, где также принимает участие большое количество врачей, – отметила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты России Юлия Зимова. – Благодаря усилиям юристов, представителей региональных исполкомов ОНФ, экспертов нам удалось помочь достаточно большому количеству медработников. Если возникают нарушения, мы держим вопрос на контроле до тех пор, пока он не решится».

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.