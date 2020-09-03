ОНФ продолжает контролировать стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-положительными пациентами по поручению президента

В рамках проекта «ОНФ. Помощь» и Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе эксперты ОНФ совместно с юристами продолжают контролировать своевременность начислений медработникам, контактирующим с гражданами, зараженными коронавирусом. Свою помощь эксперты ОНФ и pro bonо юристы предоставляют бесплатно. Уже обработано более 700 обращений. Глава государства Владимир Путин поручил Народному фронту проконтролировать выплаты медработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом, по итогам обращения к гражданам 23 июня 2020 г. На сегодня юристы отработали более 700 обращений и провели консультации по положенным выплатам. Там, где возникают проблемы, ОНФ берет ситуацию под контроль. За последние два месяца удалось добиться выплат в Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае и других регионах. Так, в Санкт-Петербурге врачи стоматологической поликлиники №33 во время пандемии принимали около 30 пациентов в день, в том числе работали с COVID-положительными пациентами, страдающими острой зубной болью. Их привозили из временного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо», а также других стационаров города. Благодаря совместным усилиям руководства, персонала, регионального штаба ОНФ в Петербурге и его взаимодействию с органами власти удалось добиться заслуженных федеральных выплат для врачей. В благодарность медики записали видеообращение ко всем, кто помог им получить начисления. После заявления от врача из Смоленской области, которая оказывала помощь гражданам, зараженным COVID-19, pro bonо юристы Коллегии адвокатов города Москвы «Корчаго и партнеры» связались с представителями департамента здравоохранения региона. Оказалось, что органы власти Смоленской области к 14.05.2020 так и не приняли нормативно-правовые акты на уровне субъекта. По факту выявленных нарушений эксперты отправили в департамент здравоохранения обращение, и после этого заявителю были произведены выплаты в соответствии с действующим законодательством РФ. В июне в Нытвенской районной больнице Пермского края уволилось несколько десятков медработников. Причиной послужил конфликт, возникший между главврачом медучреждения и коллективом больницы. Медикам изменили график работы или снизили зарплату. Активисты ОНФ инициировали проверку прокуратуры по выплатам за работу в условиях распространения COVID-19. По ее итогам были выявлены нарушения и назначен новый главврач. Профсоюз Нытвенской больницы выразил благодарность представителям ОНФ в Пермском крае. Между тем в работе остается ряд обращений, по которым эксперты ОНФ продолжают решать вопросы начисления стимулирующих выплат. В региональное отделение ОНФ в Мурманской области поступило коллективное обращение от водителей отделения скорой помощи Центральной медико-санитарной части №120 Федерального медико-биологического агентства. Они также сообщили об отсутствии ежемесячных выплат стимулирующего характера. Руководство медсанчасти с аргументами водителей не согласилось и отметило, что на такие надбавки вправе рассчитывать исключительно медработники. Как пояснил врио начальника учреждения, водители автомобилей «скорой» к этой категории не относятся. Эксперты ОНФ обратились в прокуратуру – нарушения в части невыплаты водителям стимулирующих надбавок подтвердились. Надзорный орган вынес представление об их устранении руководителю Центральной медико-санитарной части №120 ФМБА России. Сейчас оно находится на рассмотрении. Активисты ОНФ продолжают следить за развитием ситуации. Ранее начисления стимулирующих надбавок уже удалось добиться в Томской, Астраханской, Магаданской областях, Краснодарском крае, республиках Алтай и Дагестан. Работа по обеспечению выплат медработникам, контактирующим с гражданами, зараженными коронавирусом, продолжается. «Приложение «ОНФ. Помощь» имеет специальную кнопку для обращения медработников, у которых возникли вопросы с выплатами. Мы разбираемся во всех нюансах и вместе с юристами разъясняем их медикам. Дополнительно ОНФ проводит мониторинги, где также принимает участие большое количество врачей, – отметила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты России Юлия Зимова. – Благодаря усилиям юристов, представителей региональных исполкомов ОНФ, экспертов нам удалось помочь достаточно большому количеству медработников. Если возникают нарушения, мы держим вопрос на контроле до тех пор, пока он не решится».