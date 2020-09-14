Многофункциональный центр для детей и молодежи в Сыктывкаре

В Сыктывкаре открылся многофункциональный центр для детей и молодежи.

В торжественной церемонии, которая состоялась 10 сентября, принял участие временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

«Центр современный, с новым оборудованием и техникой. Но важен подход, — отметил В. Уйба. – Здесь не просто растят чемпионов, победителей, здесь воспитывают настоящих людей. Это чувствуется в отношении педагогов, в отношении специалистов, людей, которые относятся к детям с любовью, посвящают им свою жизнь. И дети видят, к чему надо стремиться, как любить свое дело. Это центр, где формируются граждане нашей великой страны».

Врио Главы Республики Коми показали новые помещения и залы, рассказали о клубах и организациях, которые будут работать в новом центре.

Многофункциональный центр – учреждение дополнительного образования для детей, занимающихся по программам туристко-краеведческой, патриотической, физкультурно-спортивной направленности, а также пространство для проведения детских и молодежных мероприятий. Центр станет организатором отдыха и оздоровления детей республики.

До 2020 года занятия, соревнования, семинары и учебно-тренировочные сборы, организованные республиканским центром детей и молодежи, проходили на базе образовательных и спортивных организаций республики. Необходимы были собственные помещения.

Новый многофункциональный центр – это долгожданная образовательная территория, оснащенная современным оборудованием. Детям отданы два этажа здания по улице Катаева. Один этаж занимают кабинеты для проведения занятий по туризму, спортивному ориентированию, краеведению, музей истории детско-юношеского туризма. Также здесь открылся дом Юнармии.

На другом этаже расположены спортивный зал с современным скалодромом, актовый и тренажерный залы. В Центре будут заниматься около 700 ребят, будут проводиться общественно-значимые мероприятия для детей республики.

https://rkomi.ru/news/86577/