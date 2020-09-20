Конкурс профессионального мастерства учителей коми языка и литературы и воспитателей «Коми велöдысь»

Владимир Уйба поздравил победителей республиканского конкурса «Коми велöдысь».

Победителями стали учитель коми языка и литературы средней школы села Руч Усть-Куломского района Диана Гребенюк и музыкальный руководитель детского сада села Пажга Сыктывдинского района Варвара Симакова. Торжественная церемония чествования победителей и лауреатов конкурса состоялась 18 сентября в Доме дружбы народов Республики Коми.

Республиканский конкурс профессионального мастерства учителей коми языка и литературы и воспитателей, обучающих коми языку, проходил в Сыктывкаре три дня – с 16 по 18 сентября.

В очном этапе приняли участие 8 учителей и 5 воспитателей из Усинска, Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского, Ижемского районов.

Педагоги-участники проводили открытые уроки и мастер-классы, показали свои визитные карточки и обсудили вопросы изучения коми языка на круглом столе.

Республиканский конкурс «Коми велöдысь» прошёл в республике в пятый раз. Его цель — выявление и трансляция лучшего инновационного опыта воспитателей детского сада, реализующих программу по обучению коми языку, и учителей коми языка.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми отметил, что конкурс несёт крайне важную миссию – сохранение и развитие коми языка.

https://rkomi.ru/news/86710/