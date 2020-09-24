Клёвая рыбалка Часть 2 Клевал только ХАРИУС и ничего больше

1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/0zTytkxlbNM Вытащив ещё несколько хороших хариусов на перекате, мы поехали на окунёвые места. В надежде на вечерний клёв. Но полосатые разбойники на этот раз не захотели проявлять себя. Утро вечера мудренее ! Решили мы с Иваном и поехали в древний дом в старинной деревне, где вечерком душевно посидели. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!