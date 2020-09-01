Эксперты ОНФ предложили предоставлять жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Общероссйиский народный фронт по итогам работы с обращениями, поступившими на «Прямую линию с Владимиром Путиным» предлагает включить предоставление жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа в Национальный проект «Жилье и городская среда».

На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило более 3 000 обращений по предоставлению жилья детям-сиротам и лицам из их числа. Среди тех, с кем удалось связаться, получили квартиру только 15%, из них 28% довольны своим жильем. 60% заявителей сообщили, что отстаивать свои права им пришлось в суде. 48% предпочли бы получить сертификат, который можно потратить только на приобретение жилья. Согласно статистике на 1 января 2020 года в очереди на получение жилья стояли 279 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают включить предоставление жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в нацпроект «Жилье и городская среда» с отдельным показателем по сокращению сроков предоставляемого жилья, так как на сегодняшний день в некоторых регионах срок ожидания составляет 10 лет. Кроме того, эксперты ОНФ предлагают предоставлять жилье с использованием сертификата для лиц старше 23 лет, которые успешно социализировались, особенно это касается тех, кто уже несколько лет ожидает предоставления жилья.

Руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты России, Юлия Зимова: «Сертификат на жилье в данном случае позволит выбирать, где и какую квартиру получать, снизит число случаев, когда дают, например квартиру стоимостью 500 тысяч рублей без газового отопления, и стоимость коммунальных услуг может составлять до 300 тысяч рублей в год. Или, когда ребенок давно учится в городе, а квартиру дали в отдаленной деревне, и она несколько лет стоит пустая».

Зимова подчеркнула, что включение показателя по сроку ожидания получения квартиры в нацпроекты соответствует национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, а также позволит ускорить этот процесс, подчеркивая приоритет этого направления.

«Включение в нацпроект позволит обеспечить более высокое федеральное софинансирование. В настоящее время большинство дотационных регионов не в состоянии обеспечить финансирование наравне с федерацией в связи с чем социальные обязательства перед детьми-сиротами продолжают накапливаться», — отметила она.