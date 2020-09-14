Эксперт ОНФ считает необходимым убрать пешеходные переходы на скоростных автотрассах

Эксперт ОНФ предлагает ликвидировать небезопасные переходы на многополосных загородных дорогах. По мнению координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ», депутата Госдумы Александра Васильева, это позволит сократить случаи наездов на пешеходов. Васильев подготовил обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина с просьбой ликвидировать нерегулируемые переходы на магистралях или добавить туда светофоры. Об этом в понедельник сообщает «Парламентская газета». По словам Васильева, в 2018 и 2019 годах значительная часть очагов аварийности связана с наездами на пешеходов как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах. Во время рейдов эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ» отметили огромное количество небезопасных пешеходных переходов, которые проходят через четыре, шесть и даже восемь полос движения, они не оборудованы освещением, подходами и островками безопасности. Васильев: «Речь идёт о дорогах с разрешённым скоростным режимом 90 км/ч и более. По факту, на такой скорости, особенно с учётом нештрафуемого превышения ещё на 20 км/ч, водители не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску». Кроме того, по его словам, нерегулируемый переход внушает пешеходу ощущение мнимой безопасности: ступая на край проезжей части, он думает, что ему сейчас все уступят дорогу. Но, во-первых, при высоких скоростях это сделать очень сложно, а во-вторых, на загородных трассах, особенно вечером и ночью, человек на обочине становится невидимым для водителя. В соответствии с ГОСТом 52289-2004 для повышения внимания водителей на нерегулируемом пешеходном переходе должен применяться желтый мигающий сигнал светофора. «Мы видим, что таких «моргалок» ставят очень много, но обычный светофор с кнопкой, нажав на которую, пешеход может включить красный и остановить движение, стоит не намного дороже, но гораздо безопаснее», — подчёркнул Васильев. По данным ГАИ России, в 2019 году с участием пешеходов произошло 48,7 тыс ДТП в которых погибло 4,9 тыс человек, ранения получили 45,9 тысяч. По мнению Васильева, чтобы не подвергать риску пешеходов, надо либо вообще убирать с многополосных дорог нерегулируемые переходы, либо делать их регулируемыми, подземными или надземными. Как отмечает Васильев в письме Хуснуллину, курирующему в Правительстве автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения, без изменения подхода к обеспечению безопасности на дорогах невозможно достичь показателей нацпроекта по снижению аварийности. Напомним, согласно документу, к 2024 году необходимо добиться снижения количества мест концентрации ДТП на 50 процентов и сокращения количества погибших на дорогах до 4-х человек на 100 000 населения.