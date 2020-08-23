Закладка камня в основание памятника Ивана Павловича Морозова

В год столетия Республики Коми в Сыктывкаре установят памятник Ивану Морозову.

22 августа, в день рождения республики, на месте будущего памятника видному политическому деятелю Коми АССР был заложен камень. В торжественной церемонии принял участие временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

«22 года, которые Иван Павлович руководил республикой, именуются сегодня эпохой Морозова, — сказал В. Уйба. — Это было время расцвета региона и вывода его на лидирующие позиции на европейском Севере. В год векового юбилея республики важно воздать почести людям, которые внесли в ее развитие много сил и энергии. В следующем году здесь будет установлен памятник Ивану Павловичу. Мы также учредили орден Ивана Морозова. Это будет высшая награда республики, и вручаться она будет только достойным людям».

Закладной камень установлен в Сыктывкаре на улице Кирова, рядом с домом, где жил Иван Павлович, рядом с Кировским парком, в котором совершал ежедневные пробежки, рядом с Сысолой, на берегах которой прошли его детство и юность. Сам камень – базальт — доставили со Средне-Тиманского бокситового рудника, из Княжпогостского района. С добычей и транспортировкой помогли ОАО «Боксит Тимана» и АО «Коми коммунальные технологии».

В скором времени будет объявлен конкурс на проект памятника. Его эскиз будет обсуждаться с жителями республики.

https://rkomi.ru/news/86093/