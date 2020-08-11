Встреча с председателем Коми региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель» И. Костиным

Владимир Уйба поддержал инициативу о создании в Сыктывкаре Центра реабилитации и оказания комплексной помощи бездомным людям.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми 10 августа встретился с председателем Коми региональной организации людей с инвалидностью «Аппарель», координатором благотворительного проекта «Сытый гражданин» Ильёй Костиным. Общественник представил Владимиру Уйба проект по организации центра оказания комплексной помощи бездомным людям в Сыктывкаре.

https://rkomi.ru/news/85921/