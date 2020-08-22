Вручение ключей от школьных автобусов представителям образовательных организаций Республики Коми
Владимир Уйба вручил ключи от школьных автобусов представителям образовательных организаций республики.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми 20 августа принял участие в торжественной церемонии передачи автомобилей городским и сельским школам.
Накануне начала нового учебного года республика получила 37 автобусов – это 31 ПАЗ и 6 Газелей. До этого конца года ожидается поставка ещё 12 школьных автобусов. Всего на эти цели из бюджета Республики Коми выделено более 113 млн рублей.
«Это автобусы нового класса, изготовленные в северном исполнении, с утеплённым кузовом, дополнительными печками и современной системой безопасности. Они заменят парк старых автобусов, которым уже больше десяти лет. И очень важно, что мы успели выполнить поставку первой партии до начала нового учебного года. Уважаемые водители, относитесь к новой технике бережно и, конечно, берегите детей, которых будете перевозить. В добрый путь!», — отметил на церемонии вручения ключей Владимир Уйба.
Сегодня автобусы получили школы 15 муниципалитетов. 6 автомобилей переданы в Воркуту, 4 – в Княжпогоский район, по 3 – в Печору, Сысольский, Усть-Куломский и Ижемский районы. Два авто получит новая школа в Визинге – туда отправились новенькие ПАЗ и Газель.
https://rkomi.ru/news/86081/