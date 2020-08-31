Владимир Уйба вручил государственные награды шахтерам Воркуты

Исполняющий обязанности Главы Республики в ходе рабочей поездки принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню шахтера. Профессия шахтера остается одной из самых нужных для страны и в то же время одной из самых опасных. Она требует не только профессионализма и мастерства, но и большого мужества и силы духа. Именно такие качества отличают горняков, которые, понимая все риски работы, каждый день спускаются в забой и выдают на-гора необходимый экономике республики и страны уголь.