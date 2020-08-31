Владимир Уйба пообщался по видеосвязи с Владимиром Путиным

Одна из основных проблем Коми это сокращение инвестиций в основной капитал, поэтому необходимо создать перспективы развития. Такое резюме сделал в диалоге с Владимиром Уйба Владимир Путин. Общение состоялось сегодня днём в режиме конференц-связи, в прямом эфире его транслировал телеканал «Россия 24». Президент также отметил у нас сокращение строительства, уровень безработицы, который, «чуть-чуть выше, не намного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране», а ещё очень большое количество аварийного жилья, аварийных строений в целом.