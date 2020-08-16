Три дня на Печоре Часть 1

Ну вот и новая рыбалка с Иваном Григоричем. Прошло 10 дней как мы загорали под жарким июльским солнцем, а теперь уже наступил осенний холод. Но настоящим рыбакам любая погода в Кайф, когда в руках удочка , а рядом друзья. Три дня на Матушке — Печоре ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку"