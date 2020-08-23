Реконструкция республиканского стадиона

Владимир Уйба осмотрел ход реконструкции республиканского стадиона в Сыктывкаре.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми 22 августа посетил спортивный объект, который после реконструкции примет Чемпионат мира по хоккею с мячом. Международный турнир пройдет в Сыктывкаре в начале 2021 года.

Реконструкция началась в декабре прошлого года, работы выполняет подрядная организация из Сербии. Были демонтированы старое табло, мачты освещения, трибуны. Сейчас уже установлены новые мачты освещения, ведутся работы по обустройству трибун – монтируются системы вентиляции, канализации, тепло и водоснабжения, делается кладка стен и перегородок, проводится внутренняя отделка.

На основном поле монтируется система холодоснабжения ледовой арены и устройство игрового поля, на запасном поле готовится фундамент трибуны, обустраивается ледовая площадка.

После реконструкции Сыктывкар получит современный спортивный объект с ледовой ареной, беговыми дорожками, площадками для стритбола и воркаута, игровыми площадками, тренажерным залом и легкоатлетическим манежем. Общая вместимость трибун – более 8600 человек. 5 входов будут оборудованы металлоискателями, рентгенотелевизионной установкой, газоанализаторами паров взрывчатых веществ, на объекты будет установлено 290 камер видеонаблюдения.

https://rkomi.ru/news/86090/