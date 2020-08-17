Рабочая встреча с представителями спортивного сообщества Республики Коми

Владимир Уйба встретился с представителями спортивного сообщества Республики Коми.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми 15 августа посетил Республиканский лыжный комплекс имени олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, ознакомился с инфраструктурой спортивного объекта, оценил перспективы его модернизации, а также обсудил с легендарными олимпийскими чемпионами Раисой Сметаниной и Василием Рочевым, именитыми спортсменами и заслуженными тренерами республики перспективы развития отрасли.

Старший тренер по баскетболу спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Елена Петина спросила, возможно ли увеличить размер выплат на питание для спортсменов во время участия в соревнованиях.

Владимир Уйба ответил, что этот вопрос уже прорабатывается, проведены необходимые расчеты. В этом году требуется дополнительно почти 3 миллиона рублей, в 2021 году – 10,6 миллионов. Сейчас средства изыскиваются.

Мастер спорта России, судья Олимпийской категории по дзюдо Марина Бондарь предложила открыть в республике спортивный интернат по образцу Гимназии искусств при Главе Республики Коми. Он бы помог полноценно реализовать себя одарённым юным спортсменам.

В. Уйба инициативу поддержал. Он отметил, что идея заслуживает внимания, а её практическая реализация возможна при активном участии крупных социальных партнёров республики.

Врио Главы Республики Коми обсудил с представителями спортивного сообщества возможность организации в республике научно-обоснованного профессионального медицинского сопровождения спорта высших достижений. Методическую помощь в реализации этой инициативы может оказать Федеральное медико-биологическое агентство России, которое уже многие годы занимается медицинским сопровождением российской сборной.

На встрече были обсуждены также вопросы строительства спортивных объектов в городах и районах республики, поддержки спортивных федераций, обновления материально-технической базы спортивных школ.

https://rkomi.ru/news/85982/