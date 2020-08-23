Рабочая встреча с писателями Республики Коми

Встреча состоялась 22 августа, в день республики, в Литературном музее им. И. А. Куратова.

«Союз писателей Республики Коми – это одно из лучших в стране творческих объединений. Каждое ваше произведение, будь оно на коми или русском языке, всегда несет объединяющее начало – любовь к родному краю и ее жителям. Знаю, вы много ездите по республике и уделяете колоссальное внимание молодежи и детям. Благодаря вам много молодых талантливых литераторов нашли свой путь в большой литературе. Мне очень приятно встретиться с вами сегодня, в день рождения республики», — отметил врио Главы Республики Коми.

На встрече были затронуты вопросы проведения грантовых конкурсов среди писателей, поэтов и драматургов, ремонта Дома писателей, книгоиздания. Также писатели рассказали, что сегодня все выпускаемые в республике книги расходятся по библиотекам, но их сложно прибрести. Было предложено возродить систему книжных магазинов или лавок для распространения книг.

https://rkomi.ru/news/86089/