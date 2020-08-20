Происшествия в Республике Коми 20.08.2020

В сгоревшей лесной избе на берегу Печоры в Усть-Цилемском районе обнаружены останки 2-х человек. В убийстве подозревают жителя Ижемского района. По данным следствия, компания из 4-х человек распивала в лесу спиртные напитки. На почве ревности возник конфликт, в результате один из приятелей застрелил из ружья мужчину и женщину, а избу поджёг. На допросе вину признал, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Об этом и других происшествиях в республике за сутки — узнала Валентина Смирнова.

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