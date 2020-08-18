Происшествия в Республике Коми 18.08.2020
В Печоре разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. По данным госавтоинспекции, он сбил школьницу, которая переезжала дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. О других происшествиях в Коми за сутки — в обзоре наших корреспондентов.
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