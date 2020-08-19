Отдаленные и северные регионы первыми получат вакцину против гриппа

Вакцинацию здесь планируется начать уже в первых числах сентября. Об этом заявил министр здравоохранения России, в прошлом наш министр, Михаил Мурашко. В этом году по плану привить предстоит 60% населения и до 75% из этого числа должны составлять лица из групп риска. Это медики, прежде всего. А из населения – пожилые, дети, беременные, хроники. В Коми в этом году первые вспышки заболеваемости острой респираторной инфекцией ожидаются во второй половине осени. Нас ждут сразу два штамма – группы А и группы Б.