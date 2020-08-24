От теории к практике: на форуме «Рубеж» начались занятия по пожаротушению

Ежегодно программа Всероссийского молодежного форума «Рубеж» включает блок по подготовке добровольных пожарных. За 16 учебных часов ребята осваивают теорию и тактику пожаротушения, учатся оперативно оказывать первую медицинскую помощь. Сегодня стартовал практический этап курса. Группы отрабатывали полное боевое развертывание и работу с мотопомпой. Курсом руководит сопредседатель РИК ОНФ в Иркутской области, директор научно-исследовательского института Всероссийского добровольного пожарного общества Сибири, Сергей Апанович. Он рассказал, что добровольные пожарные, которые получили сертификаты на форуме «Рубеж» в прошлом году, уже помогали ликвидировать последствия ЧС в Иркутской области. «Участники применили свои знания на практике при откачке воды из подтопленных домов. Они два дня работали в частном секторе Иркутска и оказали неоценимую помощь жителям. На занятиях мы рассматриваем тактики и способы тушения лесных пожаров, изучаем технические средства, которые применяются во время тушения, охрану труда, а также, что очень важно, — ребята тренируются оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Эти навыки пригодятся в разных чрезвычайных ситуациях: не только при тушении лесных пожаров, но также в борьбе с огнем в населенных пунктах», — отметил Апанович. После интенсивной образовательной части ребятам предстоит сдать контрольный зачет. При успешной аттестации каждый получит удостоверение добровольного пожарного. Недельная программа форума помимо образовательной платформы включает командообразующие тренинги, работу с известными спикерами и созидательные активности. «На самом деле не так легко, как кажется на первый взгляд. У нас даже не с первого раза получилось. Есть много нюансов по сборке насоса, чтобы не было подсосов воздуха и подтеков. На практике я теперь справлюсь быстрее, и не растеряюсь», — сказал участник форума из Великого Новгорода Владислав Курсков. Ежегодно участники обучаются столярному делу. Этот навык сводные отряды «Молодёжки ОНФ» используют в районах стихийных бедствий, когда жителям требуется хозяйственная помощь. В этом году участники прошли мастер-класс по работе с деревянным паллетом, из которого можно быстро что-то построить — начиная от дорожки к затопленному дому и заканчивая элементами мебели. «Все активности «Рубежей», так или иначе, направлены на командообразование. В этом году участников ждут совершенно новые тренинги. Например, во время пандемии наши ребята в прямом эфире рассказывали Президенту Владимиру Путину о проделанной работе в рамках акции #МыВместе. Понятно, что многие очень волновались. Мы научим молодых людей уверенно держаться перед камерой», — рассказывает инструктор команды тренеров «Дай пять» Юлия Федотова. Идее объединения для эффективной работы посвящен и стенд «Россия — это мы». Большая надпись, сделанная из фотографий участников в красных, белых и синих футболках. По замыслу организаторов, позитивные изменения возможны только при активной позиции каждого жителя страны. Что подтверждает и основной лозунг «Молодёжки ОНФ» — «Не жди перемен, твори перемены!». В этом году площадка «Рубежа» собрала в Калужской области более 200 человек. Форум завершится 27 августа.