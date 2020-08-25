Опрос ОНФ показал снижение доступности дополнительных занятий для детей впервые с 2017 года

Доля детей, регулярно занимающихся в кружках и секциях, снизилась с 78 до 72% впервые с 2017 г., а в период пандемии шесть из десяти детей не могли заниматься даже дистанционно. Таковы результаты опроса более 2,9 тыс. родителей из 84 регионов, проведенного Общероссийским народным фронтом совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования» в мае-июне этого года. Не посещают никаких дополнительных занятий 26% детей, живущих в городе, и 40% сельских детей. Доля платных услуг в сфере дополнительных занятий, которые посещают дети опрошенных родителей, составила 63% против 62% в прошлом году. В полностью бесплатные кружки ходит только каждый пятый российский школьник. Основная причина, по которой дети не ходят в кружки и секции, – отсутствие финансовой возможности. Средняя стоимость одного кружка, по сообщениям родителей, за год повысилась с 2230 до 2760 руб. в месяц. Полностью на платной основе дополнительное образование получают 19% сельских и 40% городских детей — в прошлом году 22 и 44% соответственно. Чаще всего родители готовы платить, как и в прошлом году, за танцы, плавание, иностранные языки, рисование и футбол. Полностью все кружки, в которые ходит ребенок, оплачивают 48% состоятельных семей (в среднем 3722 руб.) и даже четверть семей с низким доходом (в среднем 2312 руб.). На доступность дополнительного образования влияет не только материальное положение, но и место жительства. «Опрос показал, что в кружки не ходят 45% детей из малообеспеченных семей и только 20% детей, чьи родители в состоянии позволить себе практически любые крупные покупки, – сообщила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина. – Другие интересы и возможности для развития, по данным опроса родителей, есть у 32% детей из состоятельных семей, не посещающих кружки, и только у 6% детей из семей малообеспеченных. Треть сельских детей, оставшихся без дополнительного образования, не могут регулярно добираться до места проведения занятий. Иногда семья принимает решение не получать допобразование из-за нагрузки в школе. Самостоятельно приняли решение не заниматься в кружках 16% детей». Около 3% ребят не могут посещать кружки по состоянию здоровья. Большинству из них (50%) нужен индивидуальный педагог. Для 42% детей с ограниченными возможностями здоровья требуется отсутствующая инфраструктура по обеспечению доступной среды, 30% – нуждаются в кружках по интересам, 22% – в дополнительных средствах, 22% – в изменении отношения сверстников и 14% – других родителей. Неравенство возможностей обострила и пандемия, во время которой каждый пятый ребенок смог сохранить полный набор привычных занятий в дистанционном формате, но 62% детей не могли заниматься ни по одной из дополнительных образовательных программ. Уже 2,4% кружков и секций родители смогли оплатить именным сертификатом на дополнительное образование детей. Эти сертификаты позволяют бесплатно заниматься в тех кружках и секциях, которые выберет семья, уже в 42 регионах. Сертификат дал новые возможности многим детям, что вызывает у некоторых родителей дополнительные переживания по поводу возможной нехватки мест. «Мониторинг показал, что процент детей, которые не посещают кружки или секции из-за отсутствия финансовой возможности, остался на прежнем уровне, а доля детей, чьи родители могли позволить себе полностью оплачивать все занятия, снизилась. Поэтому мы продолжаем работать над распространением инструмента персонифицированного финансирования. Это снизит нагрузку на семейные бюджеты и повысит доступность качественного дополнительного образования детей», – заключила Духанина.