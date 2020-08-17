ОНФ в Коми помог с ремонтом после пожара пенсионерке из Воркуты

Региональное отделение ОНФ в Коми помогло пенсионерке из Воркуты Людмиле Черных, обратившейся за помощью на прямую линию президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина. Пожилая жительница попросила помочь справиться с последствиями пожара в подъезде дома, где она проживает по адресу: ул. Некрасова, 3А.

«Копоть, сажа и прочие продукты горения проникли в квартиру, нанесли немалый ущерб. В результате пожара особенно пострадал последний 3 этаж, в подъезде многое пришло в негодность, поврежден потолок, в любой момент на голову могут упасть куски перекрытия, кирпичи и штукатурки. Проходить по подъезду со 2 по 3 этаж небезопасно для здоровья, присутствует стойкий запах угарного газа, копоть, все стены, потолок в саже, этот запах из подъезда тянет в квартиру. После неоднократных звонков в УК, работники УК смотрели подъезд. С их слов, проживать в данном подъезде невозможно, но делать в подъезде капитальный ремонт УК не будет, так как нет средств», — написала Черных.

ОНФ в Коми после получения сигнала обратился в администрацию заполярного города, которая приняла меры к управляющей компании. В итоге подъезд был отремонтирован.

«Вмешательство ОНФ в Коми сдвинуло вопрос с мертвой точки. Спасибо от себя и соседей Народному фронту», — поблагодарила воркутинская пенсионерка.

«ОНФ в Коми помогает отрабатывать вопросы, поступившие на прямую линию с президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным. Эту работу будем продолжать и дальше», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова.