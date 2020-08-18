ОНФ в Коми помог ликвидировать яму и укрепить участок после паводка на дороге к селу Носим в Усть-Куломском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми после весеннего паводка помогли ликвидировать яму и укрепить размытый участок на 1 — 2 км подъездной автодороги к селу Носим в Усть-Куломском районе . В ОНФ за поддержкой обратились местные жители. Общественники попросили вмешаться региональное министерство строительства и дорожного хозяйства , которое приняло меры по ликвидации последствий подтопления.

Подъездная автодорога к селу Носим – это ответвление региональной трассы Сыктывкар — Троицко-Печорск. В начале пути сельская дорога идет через Аныбскую переправу на реке Вычегда. Жители пожаловались на то, что после весеннего паводка на дороге после переправы на одном участке образовалась яма глубиной полметра, а на втором размыло дорожное полотно.

«Размытый участок автодороги не приведен в порядок и незаасфальтирован до сих пор. Также не принимаются никакие меры по поводу образовавшейся ямы», — посетовали граждане.

Активисты ОНФ обратились к властям, которые отреагировали и приняли меры. По итогам в министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми сообщили, что яма на дороге устранена, а размытый участок после паводка восстановлен (в ведомстве общественникам представили соответствующие фотоматериалы). В то же время, хотя участок восстановлен, но его асфальтирование пока не проведено.

«Асфальтирование участка будет выполнено после доведения в региональный дорожный фонд денежных средств из резервного фонда президента Российской Федерации. В настоящее время необходимый пакет документов передан в Минтранс России», — проинформировал заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Эдуард Слабиков.

Активисты ОНФ в Коми ранее уже вмешивались в дорожную проблему на этом участке дороги в районе Аныбской переправы. После весеннего паводка 2020 г. долгое время автомобильную переправу не могли наладить. После обращения регионального отделения ОНФ в министерство строительства и дорожного хозяйства, были проведены восстановительные работы, и переправа начала функционировать. Однако жители опасаются, что ее снова могут закрыть, и попросили общественников держать вопрос на контроле.

«Сейчас необходимо, чтобы начатые действия со стороны региональных властей по вхождению в программу финансирования капитального ремонта и асфальтирования сельской дороги до села Носим были доведены до логического конца. Активисты ОНФ в Коми будут держать этот вопрос на контроле, так же, как и работу в полном объеме на Аныбской переправе. Считаем, что местные и региональные власти должны обратить дополнительное внимание на этот дорожный участок, подверженный паводку, который доставляет много транспортных хлопот местным жителям. В этом вопросе будем действовать сообща», — резюмировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.