ОНФ предлагает обеспечить сельские школы компьютерами для дистанционного обучения

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева направила обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями по минимизации негативных последствий для обучающихся образовательных организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты тематической площадки ОНФ «Образование» призывают создать резервный фонд компьютерной техники и оборудования, которые могут быть на временной основе предоставлены обучающимся в случае необходимости организации образовательного процесса в дистанционной форме. Предлагается проработать вопрос о включении в нацпроект «Образование» соответствующих мероприятий.

«После изучения мнения и опыта коллег из разных субъектов Федерации есть понимание, что в ряде сельских образовательных организаций современной техники на школу-то не хватает, что уж говорить про персональное обеспечение учащихся компьютерами. Поэтому мы обращаем внимание правительства на эту ситуацию. Важно, чтобы ребята имели возможность от образовательных учреждений получить набор гаджетов, необходимый для процесса обучения», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл, директор школы №29 в городе Йошкар-Оле Александр Кузнецов.

Ранее проведенный экспертами Народного фронта мониторинг, приуроченный к заседанию Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, показал, что при оснащении сельских школ не учитываются реальные потребности их коммуникационного и технического обеспечения. По итогам опроса ОНФ, 52% опрошенных учителей сообщили, что в их организациях нет стабильного подключения к высокоскоростному интернету, 16% педагогов указали на отсутствие компьютерной техники.

Образовательные дистанционные платформы также готовы внести вклад в повышение доступности дистанционного образования.

«Сейчас рассматриваем возможность создания площадки, на которой люди и компании, обладающие ненужными им девайсами, смогут передать технику тем школам, которые в них нуждаются», – заявил эксперт ОНФ, сооснователь образовательной платформы «Учи.ру» Иван Коломоец.

Общероссийский народный фронт высоко оценивает скоординированную работу Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Рособрнадзора в части проведения разъяснительных мероприятий и осуществления методической поддержки регионов, педагогического и родительского сообществ по организации обучения, отмечается в письме.