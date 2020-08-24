Новичком сыктывкарской «НИКИ» стала Мария Черепанова 💜

Усилением сыктывкарской баскетбольной «НИКИ» стала нападающий Мария Черепанова, мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира по баскетболу 3х3, чемпион Европы по баскетболу 3х3, победитель Европейских игр в Баку-2015, победитель молодежного первенства Европы-2006, серебряный призер Универсиады-2009, обладатель Суперкубка Европы-2009, 2016, победитель Евролиги ФИБА-2009, 2016.

Не раз Мария Черепанова привлекалась в сборную России. В составе национальной команды она дебютировала осенью 2015 года в матче против сборной Болгарии. Дебют удался – Мария набрала 14 очков и стала самым результативным игроком матча. На чемпионате Европы-2017 Черепанова выходила на паркет в двух поединках.

За плечами спортсменки – огромный опыт выступления на международной и российской арене. Мария играла за топ-клубы страны – «УГМК», «Динамо-Курск», «Надежду». На профессиональном уровне Мария Черепанова провела почти 500 матчей, если верить статистике с официального сайта РФБ.

Для Марии Черепановой игра в «НИКЕ» станет возвращением в баскетбол. В сезоне 2017/2018 она вышла в декретный отпуск, расторгнув по обоюдному согласию контракт с оренбуржской «Надеждой».

По словам президента «НИКИ» Руслана Семенюка, Мария Черепанова станет настоящим усилением для сыктывкарской команды.

— Мы ставим перед собой только амбициозные задачи на текущий сезон и прекрасно понимаем, что появление такого опытного и качественного игрока существенно усилит наше нападение. Это спортсменка с именем, регалиями и со своим взглядом на баскетбол. Уверен, в текущем сезоне мы увидим ее во всей красе, — подчеркнул Руслан Семенюк.