МыВместе: Свыше 300 НКО из более чем 70 регионов страны получат первую партию средств индивидуальной защиты

По запросу Ассоциации волонтерских центров в рамках акции #МыВместе более 2 млн медицинских масок и 30 тыс. антисептиков, а также перчатки и индивидуальные защитные костюмы были переданы тем, кто заботится о других на безвозмездной основе, – волонтерам. Поставки были осуществлены при участии Общероссийского народного фронта, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а также корпорации «Росхимзащита» на основе соглашения, заключенного с Минпромторгом РФ.

«В ряде субъектов сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Однако таких массовых поставок СИЗов в некоммерческие организации еще не было. Их получат более 300 НКО. Это организации разной направленности, которые работают в том числе с пожилыми людьми, бездомными, занимаются с детьми-инвалидами… Мы стараемся максимально поддержать работу тех, кто помогает другим людям, в том числе самым уязвимым категориям гражданам. Разумеется, без поддержки президента Владимира Путина это было бы невозможно. У НКО нет средств на закупки такого количества средств индивидуальной защиты», – отметила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ Юлия Зимова.

Напомним, в мае 2020 г. глава государства подписал распоряжение выделить из резервного фонда президента РФ более миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям. Правила закупки СИЗов установило правительство РФ.

Среди организаций, получивших средства индивидуальной защиты, – благотворительный фонд социальной поддержки «СОВА». Он оказывает продовольственную помощь многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Организаторами, волонтерами являются сами родители детей с особенностями развития и многодетные мамы и папы. СИЗы им необходимы, чтобы обеспечить безопасность, когда они принимают и раздают продукты подопечным семьям.

Общественная организация Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой» занимается поддержкой семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, помогая преодолеть трудности с воспитанием, обучением и социальной адаптацией. На днях в организации возобновились групповые и индивидуальные занятия матерей с детьми-инвалидами. На уроках подопечные занимаются рукоделием и рисованием. Обеспечение детей и их мам средствами индивидуальной защиты крайне важно для представителей организации.

Вологодская региональная общественная организация «ЮК-Помощь Детям» помогает спасти заблудившихся и попавших в чрезвычайную ситуацию детей и взрослых. Волонтеры ведут поиски в свободное время, на свои средства, на личных автомобилях. Их труд не оплачивается, и единственное вознаграждение для них – это благодарность спасенных людей. Средства индивидуальной защиты помогают волонтерам организации обезопасить себя во время работы.

Межрегиональная благотворительная еврейская общественная организация «Общинно-благотворительный центр Нэшер» оказывает различную помощь пожилым, инвалидам, малообеспеченным семьям на дому – патронаж, обеспечение лекарствами и продуктами, экстренная помощь в особых ситуациях. Самыми активными помощниками в работе организации были и остаются волонтеры, которые вкладывают в работу свою душу, не жалеют на это ни сил, ни времени. Очень важно обеспечить их средствами личной защиты для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье пожилых подопечных.