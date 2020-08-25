Эксперты ОНФ поддержали стартовавшую индивидуализацию ОСАГО

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральный закон об автогражданской ответственности. Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» отметили, что теперь базовая ставка тарифа по автогражданке будет определяться страховщиком для каждого водителя индивидуально и перестанет быть одинаковой для всех автовладельцев в регионе. «Возможности страховщика, как и прежде, будут ограничены коридором базовых ставок, установленных Банком России. Но, насколько нам известно, в планах ЦБ – последовательно расширять этот коридор и дальше. Автогражданка станет более справедливой и прозрачной для потребителя. Преимущества реформы для автовладельцев очевидны – ответственные и дисциплинированные водители теперь получат скидку, а нарушители и автохамы заплатят по повышенному тарифу», – подчеркнула руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. При этом она уточнила, что обычным автовладельцам можно не бояться удорожания страховки: «Грубыми нарушениями при ее расчете будут считаться проезд на красный свет, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречку и управление машиной в нетрезвом виде, и только в том случае, когда эти нарушения зафиксированы сотрудником ГИБДД. Вопреки опасениям и слухам в интернете штрафы с камер на цену полиса влиять не будут. Для тех, кто хочет снизить стоимость полиса, самое первое и главное правило – соблюдать ПДД и избегать аварийных ситуаций». Эксперты ОНФ пояснили, что при расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики учитывают базовый тариф и различные коэффициенты, которые могут как увеличить, так и уменьшить стоимость страховки. Одним из основных коэффициентов является «бонус-малус». Он рассчитывается с учетом количества совершенных автомобилистом дорожно-транспортных происшествий. Если водитель на протяжении нескольких лет не станет виновником аварии, то этот коэффициент опустится и автоматически уменьшится цена страховки. «Стоимость автогражданки постоянно увеличивается, а автовладельцы постоянно ищут способы уменьшить эту статью расходов. Часть автомобилистов, потеряв доверие к ОСАГО, выезжают на дороги без действующего полиса. Но есть несколько законных способов снижения затрат на автострахование, которые позволяют избежать штрафов от ГИБДД. Чтобы помочь водителям сэкономить, мы сделали специальную памятку, где описали эти лайфхаки. Ее мы разместим на наших ресурсах и будем распространять в соцсетях», – сообщила Лазарева.