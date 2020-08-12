День памяти первого Главы Республики Коми Ю.А. Спиридонова

В Сыктывкаре почтили память первого Главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова.

Сегодня, 12 августа, на Краснозатонском кладбище состоялась церемония возложения цветов к могиле Юрия Алексеевича Спиридонова, возглавлявшего республику с 1994 по 2002 годы. В мероприятии принял участие врио Главы Республики Коми Владимир Уйба.

Видный государственный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР Юрий Спиридонов ушёл из жизни 10 лет назад. Республике он отдал более 40 лет своей жизни. Юрий Алексеевич прошёл путь от горного мастера до председателя Верховного Совета Коми АССР, первого Главы Республики Коми. Руководил республикой 12 лет. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации, где работал в Комитете по природным ресурсам и природопользованию.

С именем Ю. Спиридонова связаны развитие и реализация крупных социально-экономических проектов в Республике Коми: освоение средне-тиманских бокситов, строительство Свято-Стефановского Кафедрального Собора, республиканского Кардиологического диспансера, открытие Гимназии искусств и многое другое.

https://rkomi.ru/news/85942/