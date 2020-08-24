Активисты ОНФ в Коми в День Государственного флага провели экосубботники в Сыктывкаре

Активисты ОНФ в Коми День Государственного флага и День Республики Коми отметили добрыми делами – организовали экосубботники в Сыктывкаре. Общественники вместе с неравнодушными гражданами убрали свалки у реки Вычегда в Эжвинском районе города и в районе улицы Тентюковской, в том числе ликвидировали опасную свалку ртутных отходов. Помощь в транспортировке и утилизации отходов оказали администрация и профессиональная аварийно-спасательная служба муниципалитета.

После теплого сезона отдыхающие оставили на пляже в Эжвинском районе Сыктывкара немало загрязненных объектов. Общественники и граждане собрали 27 мешков мусора.

В районе улицы Тентюковской недалеко от Вычегды участники экосубботника собрали около 60 мешков мусора, в том числе крупногабаритный – старые диваны, автомобильные покрышки. При этом обнаружили и убрали особо опасные отходы – 73 ртутные лампы.

Общественники отметили, что ранее они уже занимались в этом месте улицы Тентюковской уборкой ртутных ламп. Но кто-то складирует их регулярно. Информацию об этом активисты ОНФ в Коми направили в администрацию Сыктывкара.

«Хватит гадить природе. Давайте относиться к своему городу по совести. Тогда у нас все будет очень и очень хорошо. В совокупности двух рейдов мы обнаружили почти 130 ртутных ламп. Представляете, масштабы загрязнения природы. Просим граждан – берегите нашу природу, наш город и край», – призвал общественный экологический инспектор, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Александр Чепурко.

Еще одна любопытная находка – брошенные медицинские и другие документы с персональными данными граждан. Данная информация также направлена в местную администрацию.

Огорчило участников акции, что не удалось ликвидировать все обнаруженные свалки – их оказалось слишком много. Но общественники не собираются отступать.

«Региональное отделение ОНФ предложило министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и администрации Сыктывкара включить данную территорию в план проведения республиканской экологической акции «Речная лента» по очистке берегов водных объектов от мусора. Активисты Народного фронта в Коми, как и раньше, обязательно примут в ней активное участие. Такая совместная экологическая работа с органами власти, заинтересованными лицами и неравнодушными гражданами налажена, и она будет продолжаться», – резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.