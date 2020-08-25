Активисты Народного фронта проводят мониторинг школьной формы

Региональные отделения Общероссийского народного фронта собирают сигналы относительно приобретения школьной формы, требований к ее наличию в образовательных учреждениях и мнения граждан о введении дресс-кода в школах. Активисты ОНФ проводят очные анкетирования и привлекают россиян к онлайн-участию в мониторинге. «В преддверии нового учебного года мы обращаем внимание, в первую очередь, на вопросы, связанные с приобретением детской одежды для образовательного процесса. Главная цель мониторинга: выявить случаи, когда детей заставляют носить конкретную школьную форму, а их родителей – покупать ее у конкретного производителя. Зачастую гораздо дороже, чем у других продавцов. Это очень важно. Граждане в подобных вопросах имеют право выбора, и мы добьемся того, чтобы это право не ущемлялось», – подчеркнула член Центрального штаба Общероссийского Народного фронта, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. ОНФ собирает данные о местах приобретения одежды, ценах и иных аспектах, связанных со школьной формой. В частности, участники опроса могут поделиться своим мнением о наличии в учебных заведениях дресс-кода, озвучить проблемы, с которыми они сталкиваются при выборе школьной формы, а также высказать предложения, какой должна быть одежда в учебном заведении. Кроме того, в рамках мониторинга представители Общероссийского народного фронта осуществляют сбор данных об информированности жителей о возможности получить компенсацию на приобретение школьной формы. В 2014 г. ОНФ провел Всероссийский мониторинг ситуации в сфере подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году: выявлено, что в 20 субъектах РФ родителям навязывали школьную форму по завышенным ценам. Итоги 2020 г. покажут, насколько за минувшие годы ситуация изменилась и удалось ли ликвидировать негативную тенденцию.