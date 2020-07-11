В квартиры села Дутово поступил первый газ

Более 20 лет решался вопрос со строительством газопровода и подведением газа в дома дутовчан. В 2015 году в селе Дутово, входящем в состав городского округа «Вуктыл», был начат процесс газификации домохозяйств. 9 июля 2020 года при непосредственном участии Анатолия Князева, заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Гульнары Идрисовой, главы муниципального образования – руководителя администрации округа, Валентины Тереховой, депутата Государственного Совета Республики Коми, и Евгения Рублева, директора филиала АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, состоялся первый запуск газа в сельских квартирах.