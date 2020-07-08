РЫБАЛКА с НОЧЕВКОЙ / УШЛА трофейная ЩУКА / РЫБАЛКА на СПИННИНГ

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Друзья всем привет. решили мы выбраться на рыбалку с ночевкой. Рыбалка была в основном на спиннинг. выезжали на рыбалку в надежде поймать трофейную щука. Щука взяла жадно а как мы ее вываживали вы увидите в видео. так же пытались поймать окуня на живца. окунь ловился но не так как хотелось. ночевали со светланой в тайге. ночь провели в лодке.на утро мы снова выехали на рыбалку на спиннинг. рыба немного активизировалась и начала хорошо брать на блесну. то что нам удалось поймать на данной рыбалке на спиннинг мы вам показали в ролике. надеюсь вам понравилась наша рыбалка. а мы как всегда ждем следующий выезд на рыбалку что бы вам показать наши приключения в тайге. думаю ва понравилась наша семейная рыбалка на спиннинг и наша жизнь в тайге. так же будем в ролики добавлять таежную кухню. мы заметили вам понравилась данная рубрика. а трофей мы поймаем и обязательно вам покажем.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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