РЫБАЛКА для ДУШИ / ЛОВИЛИ РЫБУ пока не кончались ЧЕРВИ / РЫБАЛКА на ПОПЛАВОК

Друзья всем привет. так как в республике коми стоит невыносимая жара. решили выехать на рыбалку не далеко от города. в планах было рыбачить на спиннинг. но на блесну в этот день рыба не хотела брать. начали рыбачить на поплавочную удочку и ловили рыбу до тех пор пока не кончались черви. получился выезд на рыбалку для души. рыбалка для души для нас это такие снасть как рыбалка на поплавок. на реке мы находились четыре часа. за четыре часа рыбалки у нас получился достойный улов. как наладится погода будет очередной выезд за трофейной щукой. но рыбалку на щуку вы увидите в других роликах.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

#рыбалканапечоре #спиннинг #щука

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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