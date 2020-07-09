Рабочая встреча с лидерами ветеранских организаций Республики Коми

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с лидерами ветеранских организаций Республики Коми.

Встреча состоялась 8 июля. Руководители общественных организаций рассказали исполняющему обязанности Главы Республики Коми о своей деятельности, а также озвучили предложения по организации взаимодействия с Правительством Республики Коми, патриотическому воспитанию молодёжи, оказанию поддержки ветеранам, реабилитации ветеранов боевых действий, увековечиванию памяти погибших в боевых действиях, реализации социальных проектов.

«Каждым из вас очень многое делается для развития общества и республики. Вы – люди с активной гражданской позицией. Поэтому для меня очень важны такие встречи, во время которых я получаю обратную связь от жителей республики. Конечно, важно, чтобы эта работа была системная, конструктивная и приносила результат», — отметил Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/85257/