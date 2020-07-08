Происшествия в Республике Коми 08.07.2020

В республике продолжается аномальная жара, многие из душных квартир отправились к воде. Но не все места отдыха предназначены для купания. Каждый день цифры печальной статистики растут. Уважаемые жители республики, будьте осторожны при купании в реках и водоемах, не оставляйте детей без присмотра. Накануне на центральном пляже Усогорска удалось избежать трагедии –двое подростков спасали тонувшую девушку. Однако, сами чуть не утонули. Девушка выбралась на берег самостоятельно, а двух молодых людей спасли очевидцы. Что еще произошло в республике за минувшие сутки, расскажет Яна Ширяева.