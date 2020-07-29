Появилось видео, как сыктывкарец Дмитрий Чемалин получил травму во время салюта

О ЧП с нашим земляком, который находится там в служебной командировке, мы сообщали накануне. Чемалин – морской пехотинец, проходил службу по контракту в Сирии, имеет боевые награды и статус ветерана боевых действий. Однако пострадал на гражданке. Неудачное стечение обстоятельств могло случиться с каждым, но пострадал именно он. Сейчас наш боец в тяжелом состоянии. За его судьбой следят многочисленные друзья и с некоторых пор зрители интернет-канала Mash, где в популярном формате раскрыта хронология события.