Посещение ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 7 июля посетил крупнейшее сельхозпредприятие региона, представляющее собой современный агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом, начиная от выращивания бройлеров и свиней, до переработки мяса и реализации готовой продукции через собственную торговую сеть.

Генеральный директор птицефабрики Николай Черный показал Владимиру Уйба цеха, где содержится родительское стадо, а также промышленные цеха, свинокомплекс и цех глубокой переработки мяса. Также врио Главы Республики Коми осмотрел строительную площадку завода по производству комбикормов производительностью 30 тонн в час с элеватором вместимостью 79 с половиной тысяч тонн. Объект планируют ввести в строй в этом году. Это позволит предприятию существенно экономить на покупке кормов и повысить рентабельность производства.

На производственных площадках ежедневно содержится более миллиона бройлеров, 37 тысяч голов свиней и 350 тысяч кур-несушек. На фабрике используются современные технологии содержания животных и птицы: кормление, поение и параметры микроклимата автоматизированы. Ежедневно на фабрике производят в среднем около 60 тонн мяса птицы и свинины, около 270 тысяч яиц.

https://rkomi.ru/news/85240/