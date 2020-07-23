МыВместе: в Коми почти 1 тонну сладостей в рамках акции взаимопомощи получили медики Усинска и Ухты

В Республике Коми в период пандемии продолжается акция взаимопомощи #МыВместе. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, волонтеры и команда «Молодежка ОНФ» в Коми передали почти 1 тонну сладких подарков медикам Усинской центральной районной больницы и Ухтинской городской больницы №1.

К акции #МыВместе в Коми присоединяются все больше неравнодушных граждан, предпринимателей, представителей органов власти. В Усинске помощь личным участием в доставке сладких подарков оказали заместитель председателя Общественного Совета города Сергей Жилюк, начальник склада предприятия, обеспечившего доставку сладостей в Усинск, Сергей Исламутдинов, водитель производственной компании «Борец» Николай Анускин, депутаты Совета Усинска.

«Общественная помощь медикам в период борьбы с коронавирусной инфекций – не только в виде средств индивидуальной защиты, дефицита которых сейчас уже почти нет, что показали мониторинги ОНФ в Коми. Помощь – это еще и благодарность от чистого сердца, создание праздника и душевного отдыха, которые медики заслужили своим самоотверженным трудом, находясь на передовой в борьбе с эпидемией. На это направлена поддержка медиков сладкими подарками», — прокомментировала участница акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.

Главные врачи Усинской центральной районной больницы и Ухтинской городской больницы №1 Максим Чуркин и Магомедхабиб Рамазанов от имени всех медицинских работников выразил слова благодарности участникам акции #МыВместе за подарки, а также за ранее оказанную помощь.

«В рамках акции #МыВместе волонтеры, предприниматели и многие неравнодушные граждане нашего города оказывают благотворительную помощь врачам уже более четырех месяцев», — отметил участник акции #МыВместе, эксперт ОНФ в Коми, депутат Совета Усинска Дмитрий Латынин.

Общественники рассказали, что помощь сладкими подарками стала возможной благодаря присоединению к акции #МыВместе Фонда Росконгресса и компании Mars. В Коми партнером акции также выступило крупное предприятие, осуществляющее транспортную доставку сладких подарков до медицинских учреждений по всей республике.

Участники акции #МыВместе в Коми напомнили, что ранее доставили сладкие подарки медикам Сыктывкара: врачи, медсестры и санитарки республиканских клинической и инфекционной больниц получили свыше 500 кг конфет, шоколадок и других сладких изделий.

«В рамках акции #МыВместе волонтеры оказывают благотворительную помощь врачам уже более четырех месяцев, в том числе тем, кто непосредственно лечит пациентов с коронавирусным инфекционным заболеванием. Поддержка медицинских учреждений и работа волонтерского штаба в регионе будет продолжена», – отметила координатор волонтерского штаба #МыВместе, участница команды «Молодежка ОНФ» в Коми Дарья Крепышева.

Она сообщила, что участки акции взаимопомощи совместно с партнерами планируют доставить еще свыше 1 тонн сладких подарков медицинским работникам самых северных городов республики – Воркуты, Инты и Печоры.