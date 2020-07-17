Владимир Уйба поблагодарил сотрудников МВД по Республике Коми за службу.

По случаю 99-ой годовщины со дня образования органов внутренних дел региона 16 июля на Стефановской площади в Сыктывкаре состоялся гарнизонный развод нарядов строевых подразделений МВД по Республике Коми.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба поблагодарил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел республики за службу, пожелав крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и семейного благополучия.

https://rkomi.ru/news/85428/